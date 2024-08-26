



Журналист Reuters убит в результате ракетного обстрела Краматорска





Райан Эванс, член команды Reuters, освещавшей войну в Украине, погиб и двое журналистов Reuters получили ранения в результате удара по гостинице в городе Краматорске на востоке Украины, сообщает агентство.



Эванс, работавший советником по безопасности в агентстве, погиб в результате попадания ракеты в отель Сапфир, где он остановился в субботу в составе группы из шести человек, говорится в заявлении Reuters.



Двое журналистов агентства находятся на лечении в больнице, один из них тяжело ранен, говорится в сообщении.



“Мы срочно ищем дополнительную информацию о нападении, в том числе сотрудничая с властями Краматорска, и оказываем поддержку нашим коллегам и их семьям”, - говорится в сообщении Reuters.



Эванс, бывший британский солдат, работал в Reuters с 2022 года и консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, в том числе в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. Ему было 38 лет.



“Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Райана. Райан помогал многим нашим журналистам освещать события по всему миру; нам будет его очень не хватать”, - говорится в сообщении Reuters.



По данным агентства, три других члена команды Reuters, находившиеся в отеле в момент удара, найдены и находятся в безопасности.



Президент Владимир Зеленский заявил, что отель был поражен российской ракетой Искандер - баллистической ракетой, которая может поражать на расстоянии до 500 км.



“Обычная городская гостиница была уничтожена российским Искандером, - сказал Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, добавив, что удар был “абсолютно целенаправленным, продуманным... Мои соболезнования родным и близким”.