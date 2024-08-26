



Российским чиновникам приказали удалить переписку в Telegram

В правящей верхушке России переполох. Всем сотрудникам администрации президента и правительства россии, а также сотрудники некоторых силовых ведомств получили указание удалить из Telegram рабочие переписки. Это случилось после того, как стало понятно, что Павла Дурова не освободят по требованию России, поскольку у бизнесмена есть и французское гражданство.



Задержание Дурова подняло огромную информационную волну. Известно, что российские и украинские пользователи Telegram представляют самый большой сегмент. Военные обеих сторон активно используют сервис при общении и обнародовании информации. Однако волнение россиян возникло не на пустом месте. Русские опасаются, что французские власти потребуют от Дурова к сотрудничества по этому поводу.



В России уже запустили слухи о скорой блокировке Telegram. На прошлой неделе в работе мессенджера наблюдался сбой, который специалисты объяснили донастройкой системы блокировок.

