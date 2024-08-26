



Адам Кадыров получил от папы очередную награду

16-летний Адам Кадыров получил очередную, уже десятую, награду из рук родителя после того, как он избил в СИЗО безоружного российского солдата Никиту Журавеля. На этот раз ему вручили высшую награду Чечни — орден Кадырова.



Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.



Это решение Дудаев назвал “заслуженным признанием высоких нравственных качеств и преданности делу”. По его мнению, Адам Кадыров “достойно представляет свой славный род”, являя “верность заветам великого дедушки” — Ахмата Кадырова.



