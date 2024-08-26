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Шольц снова грозится депортировать всех нелегалов
26.08.2024 13:39 Катя Шульц

Шольц снова грозится депортировать всех нелегалов

Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о теракте в Германии на прошлой неделе, заявил, что этот инцидент является “террористической атакой против всех нас”. В ответ на это, по его словам, правительство “ужесточит закон о владении оружием в Германии”.

Шольц также заявил, что "сделает все для того, чтобы те, кто не имеет права оставаться в Германии, — были депортированы из нее". Нелегальная иммиграция "должна была прекратиться".

Канцлер Германии сделал это заявление после теракта в Золингене, где  проситель убежища из Сирии убил трех человек и ранил восемь человек.

 

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