



В Северной Корее провели испытание БпЛА

24 августа в Северной Корее прошли испытания ударных беспилотников. Ким Чен Ын лично присутствовал на полигоне и руководил испытаниями, проводимыми НИИ беспилотников Академии национальной обороны.



БпЛА различных модификаций предназначены для поражения любых целей врага на суше и море, точно распознали указанные мишени и уничтожили их.



“С точки зрения как тенденции военной науки мира, так и боевого опыта на полях боя разработка беспилотников различных видов и неустанное повышение их боевых характеристик занимают важную долю в подготовке к войне. Нужно активно разработать и увеличить производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа”, - сказал Ким Чен Ын.



Руководитель КНДР подчеркнул, что в соответствии с особенностями страны, окруженной большими водными территориями, следует разрабатывать не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но и различные подводные ударные беспилотные катера-смертники. Нужно активно внедрить технологии искусственного интеллекта в разработку беспилотников, и поставил подробные задачи и пути для их осуществления.



Ким Чен Ын остался доволен тактико-техническими характеристиками и данными новых БпЛА. Были даны указания повысить интенсивность испытания для боевого применения, чтобы как можно скорее оснастить ими части Народной Армии.







