



Совершившего теракт в немецком Золингене должны были депортировать

У ИГИЛ появилась новая стратегия. Коллеги по работе террориста из Золингена утверждают - это был “чистый лист”. В связи с чем у служб безопасности возникли опасения относительно политики внедрения террористов в социум. Нынешние игиловцы - это примерные граждане, ничем не привлекающие внимание.



Исса аль-Хасан ранее, например, нигде не привлекался по криминальной датабазе.



Из личного дела мужчины следует, что он нелегально прибыл в Германию в 2022 году. После ряда разбирательств было принято решение о депортации его в Болгарию в начале 2023 года. Однако ответственные за это чиновники палец о палец не ударили для того, чтобы депортировать сирийца.



Изданию BILD стало известно, что иммиграционные власти лишь однажды явились в квартиру аль-Хасана, но так как его там не оказалось, они просто ушли. Но на этом их фантастическое равнодушие к своим обязанностям не закончилось. Исса получил от Федерального ведомства по миграции “временную защиту”, то есть право на пребывание в стране, и никто не проверил его личное дело и предписание о депортации.



