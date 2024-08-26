



В Польше утром заявили о нарушении ее границ “воздушным объектом”

Во время утренней атаки РФ на Украину в Польше зафиксировали проникновение “воздушного объекта” на свою территорию.



Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что во время утренней воздушной атаки россии по украинским городам "воздушный объект" залетел на территорию Польши в районе украинского Червонограда. Об этом сообщает RMF24.



Единственное, что известно, что на этот раз летела не ракета, а БпЛА. Беспилотник пролетел по Польше 25 км и упал в районе Тышовице.

