



Япония подняла истребители в воздух после вторжения китайского военного самолета

Япония подняла в воздух истребители , чтобы предупредить китайский военный самолет, который в понедельник, 26 августа ненадолго вторгся в воздушное пространство Японии. По данным местных СМИ, это было первое вторжение такого рода.



Министерство обороны Японии сообщило, что китайский разведывательный самолет Y-9 вторгся в воздушное пространство Японии на две минуты в 11:29 по местному времени в районе островов Дандзё у самого южного главного острова Японии Кюсю.



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Япония вызвала исполняющего обязанности посла Китая, чтобы выразить протест по поводу инцидента и призвать к принятию мер по предотвращению повторения инцидента, сообщило Министерство иностранных дел Японии.



