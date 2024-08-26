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Япония подняла истребители в воздух после вторжения китайского военного самолета
26.08.2024 15:58 MIGnews.com

Япония подняла истребители в воздух после вторжения китайского военного самолета

Япония подняла в воздух истребители , чтобы предупредить китайский военный самолет, который в понедельник, 26 августа ненадолго вторгся в воздушное пространство Японии. По данным местных СМИ, это было первое вторжение такого рода. 

Министерство обороны Японии сообщило, что китайский разведывательный самолет Y-9 вторгся в воздушное пространство Японии на две минуты в 11:29 по местному времени в районе островов Дандзё у самого южного главного острова Японии Кюсю. 

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Япония вызвала исполняющего обязанности посла Китая, чтобы выразить протест по поводу инцидента и призвать к принятию мер по предотвращению повторения инцидента, сообщило Министерство иностранных дел Японии. 

 

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