



В Омске горит НПЗ

В России горит очередной НПЗ. На этот раз прилетело в город Омск. По предварительным данным взорвалась установка АВТ-11. Эта установка отвечала за разделения нефти на фракции и последующей их переработки. Теперь она представляется собой гигантский факел.



Очередной взрыв на очередном НПЗ, одном из крупнейших кстати. Омский, газпромовский. Опять количество бензина на рынке уменьшится. Но, в целом всё хорошо, не сомневайтесь. Все строго по графику и планам. pic.twitter.com/1SlZavcfyv — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) August 26, 2024

В настоящее время площадь пожара составляет 1000 кв.м."Подразделения МЧС России выехали на пожар в количестве 7 единиц техники и 27 человек личного состава. Предыдущая площадь пожара составляет 1000 кв.м. Информация уточняется", – объяснили спасатели.Чуть позже в МЧС сообщили, что возгорание на Омском НПЗ находится под контролем."Предприятие работает в штатном режиме", – добавили в официальном комментарии НПЗ.