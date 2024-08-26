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В Омске горит НПЗ
26.08.2024 13:52 Катя Шульц

В Омске горит НПЗ

В России горит очередной НПЗ. На этот раз прилетело в город Омск. По предварительным данным взорвалась установка АВТ-11. Эта установка отвечала за разделения нефти на фракции и последующей их переработки. Теперь она представляется собой гигантский факел.


В настоящее время площадь пожара составляет 1000 кв.м.
 
"Подразделения МЧС России выехали на пожар в количестве 7 единиц техники и 27 человек личного состава. Предыдущая площадь пожара составляет 1000 кв.м. Информация уточняется", – объяснили спасатели.
 
Чуть позже в МЧС сообщили, что возгорание на Омском НПЗ находится под контролем.
 
"Предприятие работает в штатном режиме", – добавили в официальном комментарии НПЗ.
 
 

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