Школы для девочек в Афганистане больше не откроют

Министр образования Талибана заявил, что школы для девочек, скорее всего, останутся закрытыми навсегда.



После первоначального запрета была надежда, что они могут открыться снова, но теперь эта надежда исчезла. Они лгали. Талибы не изменились и остаются теми же фанатиками, какими были.



The Taliban's Minister of Education says that girls' schools are likely to remain closed permanently. After the initial ban, there was hope they might reopen, but that hope is now gone. They lied. The Taliban haven’t changed and remain the same fanatics they were. pic.twitter.com/CNpCkEhHK3