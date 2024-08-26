



Египет: Все туннели в Газу заблокированы 6 лет назад

Египет заявил, что все туннели, проходящие через границу, были заблокированы шесть лет назад в рамках комплексных усилий по пресечению контрабанды.



Египет опроверг утверждения Израиля о наличии действующих туннелей, пролегающих под его границей с Газой, по которым можно контрабандой перевозить оружие или людей, сообщили израильские СМИ со ссылкой на источник, участвующий в переговорах Израиля о прекращении огня.



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Израильская армия заявила, что за последние недели обнаружила несколько туннелей на границе со стороны Газы, однако Египет заявил, что все туннели на египетской стороне заблокированы, сообщил источник.



По данным источника, Египет перекрыл туннели шесть лет назад в рамках комплексных усилий по пресечению контрабанды.



Израильские СМИ сообщили, что опровержение Египта противоречит оценке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а также оценкам других израильских официальных лиц.



"Всегда существует вероятность, что контрабанда осуществляется через туннели, о которых ни Египет, ни Израиль не знают", — сказал источник.



Источник добавил, что оружие, обнаруженное в Газе в последние месяцы, по всей видимости, было произведено в Газе или ввезено контрабандой через пограничный переход Раифах с Египтом или другими способами.

