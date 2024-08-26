



В поисках ИГИЛа в ростовских колониях следователи обнаружили казино

В одной из колоний Ростовской области в ходе проверок, которые последовали после захвата террористами ИГИЛ ИК №19, было обнаружено подпольное казино.



Следователи выяснили, что 30-летний заключенный организовал казино в Ростовской ИК-14 (Новочеркасск). Казино было организовано просто “по полной” - фишки, карты для игры в блек-джек. Хозяин вел списки игравших, записывал выигрыши и раз в месяц скидывал деньги на банковские счета.



Заключенный отбывал срок за кражу. Следственный комитет возбудил дело по ст. 171.2, мужчине добавили еще пару лет лишения свободы по статье “Незаконная организация и проведение азартных игр”.



Откуда же он все это взял? А история относит нас к продаже оружия террористам самих сотрудников ФСИН. Весь антураж для подпольного казино “предприниматель” купил у своих же охранников.



