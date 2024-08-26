



Депутат партии Орбана подал в отставку после “пьяного насилия” над женщиной

По данным венгерского таблоида Blikk , депутат Европарламента Балаж Дьёрфи находился на вечеринке в клубе в центре Будапешта и накричал на женщину, что переросло в групповую драку с ее соратниками. На место происшествия была вызвана полиция.



“Хотя, к сожалению, я не помню, что произошло, то, что я сделал, было неприемлемо”, — добавил Дьёрфи. “После того, что я сделал, мне нет места в общественной жизни. Поэтому я ухожу со всех своих государственных должностей и покидаю “Фидес”. Это самое малое, что я могу сделать в этой ситуации”, написал депутат у себя на странице в Facebook.



Дьёрфи, избранный в Европейский парламент всего несколько недель назад после 14 лет работы в качестве члена парламента Венгрии, извинился перед жертвой, своей семьей и своими сторонниками. “Помимо публичной ответственности за мои действия, я, конечно, приму любые правовые последствия”, — добавил он.



*Депутаты Европарламента от партии “Фидес” воздержались при голосовании по первым в истории ЕС правилам по борьбе с насилием в отношении женщин в апреле этого года, а венгерский парламент отказывается ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

