Новости » Происшествия
Депутат партии Орбана подал в отставку после “пьяного насилия” над женщиной
26.08.2024 13:27 Катя Шульц

Депутат партии Орбана подал в отставку после “пьяного насилия” над женщиной

По данным венгерского таблоида Blikk , депутат Европарламента Балаж Дьёрфи находился на вечеринке в клубе в центре Будапешта и накричал на женщину, что переросло в групповую драку с ее соратниками. На место происшествия была вызвана полиция.

“Хотя, к сожалению, я не помню, что произошло, то, что я сделал, было неприемлемо”, — добавил Дьёрфи. “После того, что я сделал, мне нет места в общественной жизни. Поэтому я ухожу со всех своих государственных должностей и покидаю “Фидес”. Это самое малое, что я могу сделать в этой ситуации”, написал депутат у себя на странице в Facebook.

Дьёрфи, избранный в Европейский парламент всего несколько недель назад после 14 лет работы в качестве члена парламента Венгрии, извинился перед жертвой, своей семьей и своими сторонниками. “Помимо публичной ответственности за мои действия, я, конечно, приму любые правовые последствия”, — добавил он.

*Депутаты Европарламента от партии “Фидес” воздержались при голосовании по первым в истории ЕС правилам по борьбе с насилием в отношении женщин в апреле этого года, а венгерский парламент отказывается ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы