



Арестован атаковавший синагогу во Франции

Во Франции арестовали мужчину, который 24 августа пытался поджечь синагогу "Бет-Яаков".



По данным AFP, информацию об этом подтвердил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.



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По его словам, во время операции по задержанию террориста произошла перестрелка. Мужчина прятался на верхнем этаже многоэтажного здания в городе Ним. В ходе задержания он был ранен.



Также произведен арест еще двух человек, которые подозреваются в связи с подозреваемым.



Напомним, что взрыв возле синагоги, который привел к пожару, власти Франции расценивают как теракт.