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Арестован атаковавший синагогу во Франции
25.08.2024 10:38 Алина Груднева

Арестован атаковавший синагогу во Франции

Во Франции арестовали мужчину, который 24 августа пытался поджечь синагогу "Бет-Яаков". 

По данным AFP, информацию об этом подтвердил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

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По его словам, во время операции по задержанию террориста произошла перестрелка. Мужчина прятался на верхнем этаже многоэтажного здания в городе Ним. В ходе задержания он был ранен.

Также произведен арест еще двух человек, которые подозреваются в связи с подозреваемым.

Напомним, что взрыв возле синагоги, который привел к пожару, власти Франции расценивают как теракт.

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