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Стало известно, когда вернутся на Землю застрявшие на МКС астронавты
25.08.2024 12:25 Алина Груднева

Стало известно, когда вернутся на Землю застрявшие на МКС астронавты

Застрявшие на Международной космической станции астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс смогут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года.

По данным CBSNews, они вынуждены оставаться на МКС из-за неисправности Boeing Starliner.

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"NASA решило, что Бутч и Суни вернутся в феврале следующего года. Starliner вернется без экипажа", - сообщил Билл Нельсон.

По его словам, такое решение было принято, поскольку основная ценность агентства заключается в безопасности.

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