



Стало известно, когда вернутся на Землю застрявшие на МКС астронавты

Застрявшие на Международной космической станции астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс смогут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года.



По данным CBSNews, они вынуждены оставаться на МКС из-за неисправности Boeing Starliner.



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"NASA решило, что Бутч и Суни вернутся в феврале следующего года. Starliner вернется без экипажа", - сообщил Билл Нельсон.



По его словам, такое решение было принято, поскольку основная ценность агентства заключается в безопасности.