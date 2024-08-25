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Асад прячется в России от Ирана, - СМИ
25.08.2024 11:57 Алина Груднева

Асад прячется в России от Ирана, - СМИ

Сирийский диктатор Башар Асад пропал из поля зрения журналистов примерно месяц назад.

По данным издания Türkiye Gazetesi, в последний раз он был замечен на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась 24 июля.

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Журналисты предположили, что Асад прячется в особняке в российском Санкт-Петербурге, опасаясь покушения на его жизнь со стороны Ирана.

Причиной напряженности в отношениях между его режимом и Тегераном называют ограничения деятельности проиранских группировок на территории Сирии.

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