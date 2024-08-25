Асад прячется в России от Ирана, - СМИ
Сирийский диктатор Башар Асад пропал из поля зрения журналистов примерно месяц назад.
По данным издания Türkiye Gazetesi, в последний раз он был замечен на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась 24 июля.
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Журналисты предположили, что Асад прячется в особняке в российском Санкт-Петербурге, опасаясь покушения на его жизнь со стороны Ирана.
Причиной напряженности в отношениях между его режимом и Тегераном называют ограничения деятельности проиранских группировок на территории Сирии.