



Что грозит арестованному во Франции Павлу Дурову

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован во Франции, где он был объявлен в розыск.



По данным телеканала TF1, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.



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Ожидается, что Дуров, у которого есть французское гражданство, предстанет перед судом.



Совет программистов Telegram примет на себя управление компанией, пока предприниматель находится под арестом.



"Довольно безнаказанности для Telegram", - сказал в комментарии Le Figaro следователь.



Уточняется, что Дуров приехал во Францию, чтобы посетить званный ужин. По данным СМИ, его обвиняют в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.



А тем временем, под постами президента Франции Эммануэля Макрона пользователи уже развели панику. Они требуют немедленного освобождения предпринимателя, говоря о том, что тот - "многодетный отец".