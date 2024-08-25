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Что грозит арестованному во Франции Павлу Дурову
25.08.2024 08:26 Алина Груднева

Что грозит арестованному во Франции Павлу Дурову

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован во Франции, где он был объявлен в розыск.

По данным телеканала TF1, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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Ожидается, что Дуров, у которого есть французское гражданство, предстанет перед судом.

Совет программистов Telegram примет на себя управление компанией, пока предприниматель находится под арестом.

"Довольно безнаказанности для Telegram", - сказал в комментарии Le Figaro следователь.

Уточняется, что Дуров приехал во Францию, чтобы посетить званный ужин. По данным СМИ, его обвиняют в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

А тем временем, под постами президента Франции Эммануэля Макрона пользователи уже развели панику. Они требуют немедленного освобождения предпринимателя, говоря о том, что тот - "многодетный отец".

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