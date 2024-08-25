США находятся в ожидании атаки Ирана на Израиль
США обеспокоены возможностью атаки Ирана на Израиль, которая откладывалась, пока продолжаются переговоры относительно потенциальной сделки по прекращению огня в Газе.
Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун в комментарии агентству Reuters.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Мы остаемся в готовности, наблюдаем за передвижением сил", – сообщил он, имея в виду, в том числе, ливанскую террористическую организацию "Хезболла", которая утром, 25 августа, массированно обстреляла север Израиля.
По словам Брауна, он хочет узнать у израильского коллеги, как Иерусалим будет реагировать на возможную атаку Ирана или "Хезболлы". Также он напомнил об усилении американских сил на Ближнем Востоке.
"Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы послать мощный сигнал для сдерживания более масштабного конфликта", - добавил он.