



США находятся в ожидании атаки Ирана на Израиль

США обеспокоены возможностью атаки Ирана на Израиль, которая откладывалась, пока продолжаются переговоры относительно потенциальной сделки по прекращению огня в Газе.



Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун в комментарии агентству Reuters.



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"Мы остаемся в готовности, наблюдаем за передвижением сил", – сообщил он, имея в виду, в том числе, ливанскую террористическую организацию "Хезболла", которая утром, 25 августа, массированно обстреляла север Израиля.



По словам Брауна, он хочет узнать у израильского коллеги, как Иерусалим будет реагировать на возможную атаку Ирана или "Хезболлы". Также он напомнил об усилении американских сил на Ближнем Востоке.



"Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы послать мощный сигнал для сдерживания более масштабного конфликта", - добавил он.