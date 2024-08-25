



В Китае возмущены новыми антиросийскими санкциями

Министерство коммерции Китая выразило возмущение по поводу новых антироссийских санкций, которые были введены США 24 августа, на День независимости Украины.



По данным Financial Post, в Пекине не согласны с тем, что под санкции попали компании, связанные с войной, которую развязала Россия.



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В министерстве назвали новые ограничения односторонними санкциями. Китай обвинил США в попытке нарушить мировую торговлю, а также стабильность промышленных и логистических цепочек.



Китайское министерство пообещало принять меры, чтобы защитить права своих компаний.