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В Китае возмущены новыми антиросийскими санкциями
25.08.2024 11:29 Алина Груднева

В Китае возмущены новыми антиросийскими санкциями

Министерство коммерции Китая выразило возмущение по поводу новых антироссийских санкций, которые были введены США 24 августа, на День независимости Украины.

По данным Financial Post, в Пекине не согласны с тем, что под санкции попали компании, связанные с войной, которую развязала Россия.

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В министерстве назвали новые ограничения односторонними санкциями. Китай обвинил США в попытке нарушить мировую торговлю, а также стабильность промышленных и логистических цепочек.

Китайское министерство пообещало принять меры, чтобы защитить права своих компаний.

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