



Россия больше не может считаться ответственным поставщиком оружия

Оборонные заводы России срывают контракты на поставку различных видов оружия за границу, поскольку в приоритете российского режима война в Украину. Это заявил глава “Ростеха” Сергей Чемезов.



“Сейчас поставки на экспорт снизились по понятным причинам: все для фронта, все для победы”, — сказал Чемезов в интервью Reuters, добавив, что со стороны иностранных партнеров “складывается отложенный спрос”. Стоит отметить, что этот “отложенный вопрос” выглядит как отказ от закупок российского оружия, которое уже наглядно проявило себя на поле боя.



По словам главы “Ростеха”, из-за необходимости выполнять повышенный гособоронзаказ возник “лист ожидания” на российское оружие и “немалая очередь”.



Сумма сорванных контрактов может достигать $5-10 млрд за последний год. По состоянию на 2024 год “экспортный портфель достиг рекордной цифры — $60 млрд”, сообщил он. В мае 2023 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев оценивал экспортные заказы в $50–55 млрд.

