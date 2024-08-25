



Пэрис Хилтон и Бритни Спирс имеют общую тему, скрепляющую их дружбу

Пэрис Хилтон и Бритни Спирс по-прежнему подруги - не разлей вода.



43-летняя наследница гостиничного бизнеса рассказала в одном из интервью, что Бритни частенько бывает у нее в гостях в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six.



"Бритни была здесь пару недель назад, потому что ей нравится навещать малышей, особенно малыша Феникса", — в восторге сказала Хилтон.



Напомним, что у Пэрис Хилтон уже двое детей - у нее есть сын Феникс, которому 1 год, и малышка Лондон, которой пока только 9 месяцев.



"Так мило видеть ее с малышами. Она просто очень любит детей".



42-летняя Спирс — мама двух сыновей, и они уже не дети. Время идет, и старшему сыну Бритни Шону Престону исполнилось 18 лет, а младшему Джейдену Джеймсу - 17 лет.



Что касается их третьей подруги Линдси Лохан, Хилтон сказала, что она “возобновила общение” с Линдси “несколько месяцев назад” на вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2024 в марте.



Хилтон поделилась, что они “просто говорили о том, как это быть мамами”, поскольку в июле 2023 года у 38-летней актрисы и ее мужа Бадера Шаммаса родился сын Луай, которому исполнился год .



”Было так приятно ее видеть, — восхищалась Хилтон. — Она выглядит такой красивой. Я так рада за нее”.



Фото: Instagram Пэрис Хилтон



