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Хезболла завершила первый этап атаки на Израиль: пострадали военные базы
25.08.2024 07:15 Алина Груднева

Хезболла завершила первый этап атаки на Израиль: пострадали военные базы

Ливанская террористическая организация Хезболла объявила, что первый этап атаки на Израиль завершен успешно.

В ходе "операции" по их словам были поражены израильские базы и позиции ЦАХАЛа.

По словам террористов, это облегчит прохождение атакующих беспилотников по направлению к целям в глубине Израиля.

Хезболла сообщила, что на данный момент было выпущено более 320 ракет, а атакам подверглись 11 баз на Голанских высотах и в Галилее.

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