Хезболла завершила первый этап атаки на Израиль: пострадали военные базы
Ливанская террористическая организация Хезболла объявила, что первый этап атаки на Израиль завершен успешно.
В ходе "операции" по их словам были поражены израильские базы и позиции ЦАХАЛа.
По словам террористов, это облегчит прохождение атакующих беспилотников по направлению к целям в глубине Израиля.
Хезболла сообщила, что на данный момент было выпущено более 320 ракет, а атакам подверглись 11 баз на Голанских высотах и в Галилее.
Footage circulating on social media shows a Hezbollah drone impacting a highway in northern Israel. pic.twitter.com/7ivd4xvlg0— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2024