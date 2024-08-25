



Хезболла завершила первый этап атаки на Израиль: пострадали военные базы

Ливанская террористическая организация Хезболла объявила, что первый этап атаки на Израиль завершен успешно.



В ходе "операции" по их словам были поражены израильские базы и позиции ЦАХАЛа.



По словам террористов, это облегчит прохождение атакующих беспилотников по направлению к целям в глубине Израиля.



Хезболла сообщила, что на данный момент было выпущено более 320 ракет, а атакам подверглись 11 баз на Голанских высотах и в Галилее.