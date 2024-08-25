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Американцев в Израиле призвали сохранять бдительность
25.08.2024 09:01 Алина Груднева

Американцев в Израиле призвали сохранять бдительность

Посольство США в Израиле обратилось к американцам, которые находятся на территории страны.

Дипломатическое учреждение призвало своих граждан сохранять бдительность на фоне обстрелов с территории Ливана.

Также американцев призвали выполнять инструкции, предоставляемые Службой тыла.

Соответствующее предупреждение было сделано после того, как "Хезболла" запустила множество ракет и дронов по Израилю.

"На данный момент зафиксировано около 210 пусков и около 20 беспилотников, которые пересекли границу Ливана в направлении севера страны. Некоторые из них были перехвачены, зафиксированы падения в нескольких районах, а остальные упали на открытой местности", - сообщили в ЦАХАЛе.

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