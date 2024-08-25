



Звезда группы Slipknot экстренно госпитализирован

Участник рок-группы Slipknot Сид Уилсон экстренно госпитализирован с ожогами второй степени.



Он пострадал на ферме, когда разжигал костер.



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У Уилсона диагностированы ожоги рук, шеи и лица. Сам музыкант заверил поклонников, что с ним все в порядке, хотя его рот и руки покрыты волдырями. Артист хочет восстановиться к музыкальному туру, который начинается 1 сентября.



"Со мной все будет в порядке. И мне все равно, что для этого потребуется. Увидимся во время тура", - сказал он.