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Звезда группы Slipknot экстренно госпитализирован
25.08.2024 10:17 Алина Груднева

Звезда группы Slipknot экстренно госпитализирован

Участник рок-группы Slipknot Сид Уилсон экстренно госпитализирован с ожогами второй степени.

Он пострадал на ферме, когда разжигал костер.

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У Уилсона диагностированы ожоги рук, шеи и лица. Сам музыкант заверил поклонников, что с ним все в порядке, хотя его рот и руки покрыты волдырями. Артист хочет восстановиться к музыкальному туру, который начинается 1 сентября.

"Со мной все будет в порядке. И мне все равно, что для этого потребуется. Увидимся во время тура", - сказал он.

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