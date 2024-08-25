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Маск возмущен арестом Дурова во Франции
25.08.2024 08:45 Алина Груднева

Маск возмущен арестом Дурова во Франции

Американский миллиардер Илон Маск возмутился задержанием предпринимателя Павла Дурова во Франции.

Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х.

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"На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем”, - возмутился Маск, защищая свободу слова.

Под постом он оставил хэштег “FreePavel” и показал интервью предпринимателя журналисту Такеру Карлсону.



"Павел Дуров сидит сегодня во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. На ранее свободный мир стремительно опускается тьма", - также отреагировал Карлсон.

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