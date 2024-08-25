



Университеты в Израиле начали отменять экзамены на фоне обстрелов

В воскресенье, 25 августа, университеты в Израиле начали отменять экзамены после массированного обстрела с территории Ливана.



В частности, такое решение принял Тель-Авивский университет. Другие плановые услуги будут предоставляться в обычном режиме.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Технион и Хайфский университет отменили все мероприятия.



Академический колледж Оно будет проводить занятия в режиме Zoom. Экзамены на 25 и 26 августа отменены.