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Университеты в Израиле начали отменять экзамены на фоне обстрелов
25.08.2024 08:18 Алина Груднева

Университеты в Израиле начали отменять экзамены на фоне обстрелов

В воскресенье, 25 августа, университеты в Израиле начали отменять экзамены после массированного обстрела с территории Ливана.

В частности, такое решение принял Тель-Авивский университет. Другие плановые услуги будут предоставляться в обычном режиме.

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Технион и Хайфский университет отменили все мероприятия.

Академический колледж Оно будет проводить занятия в режиме Zoom. Экзамены на 25 и 26 августа отменены.

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