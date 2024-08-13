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Колумбийский университет готовится к возобновлению антиизраильских протестов
13.08.2024 08:25 Алина Груднева

Колумбийский университет готовится к возобновлению антиизраильских протестов

Колумбийский университет ограничил доступ на территорию своего кампуса в ожидании возобновления антиизраильских протестов.

Соответствующее решение было принято в преддверии старта осеннего семестра.

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Представитель университетской администрации Кас Холлоуэй пояснил, что кампус фактически закрывается для посещений. Первый день занятий состоится 3 сентября.

"Это призвано обеспечить безопасность нашего сообщества", - сказал он.

По словам Холлоуэя, ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

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