Колумбийский университет готовится к возобновлению антиизраильских протестов
Колумбийский университет ограничил доступ на территорию своего кампуса в ожидании возобновления антиизраильских протестов.
Соответствующее решение было принято в преддверии старта осеннего семестра.
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Представитель университетской администрации Кас Холлоуэй пояснил, что кампус фактически закрывается для посещений. Первый день занятий состоится 3 сентября.
"Это призвано обеспечить безопасность нашего сообщества", - сказал он.
По словам Холлоуэя, ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.