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В Греции не могут справиться с масштабным пожаром уже третий день
13.08.2024 12:22 Алина Груднева

В Греции не могут справиться с масштабным пожаром уже третий день

Уже третий день в Греции продолжают тушить масштабный лесной пожар, вспыхнувший на фоне экстремальной жары.

По данным Ekathimerini, как минимум один человек погиб.

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Тело обнаружили в сгоревшем здании в пригороде Врилисия. По словам представителя пожарной службы Василиоса Ватракогианниса, имеется множество активных очагов возгорания. Больше всего страдает местность вокруг Марафона и Пендели.

Пожар вспыхнул недалеко от Афин в воскресенье, 11 августа. Борьба со стихией усложнена из-за ветра. Несколько населенных пунктов были эвакуированы.

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