Украина призвала Рим бойкотировать кремлевскую певицу Нетребко

Министерство иностранных дел Украины призвало Рим бойкотировать кремлевскую оперную певицу Анну Нетребко.



С соответствующим призывом МИД обратился к Римской опере, где запланирован ее концерт.



"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями особы, которая является соучастницей преступлений России", – сказали в ведомстве.



Также был представлен ролик с примерами того, как Нетребко поддерживала Владимира Путина, захват Крыма и призналась, что она не искренне осудила войну РФ против Украины.

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr