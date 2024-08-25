



Разведка США предоставила Израилю данные о точном времени удара Хезболлы





По данным американских СМИ, американская разведка предоставила Израилю информацию о точном времени планируемой атаки Хезболлы.



Израиль уничтожил в Ливане пусковые установки, с которых Хезболла планировала запуск ракет по Тель-Авиву около 5:00 утра. Атака была предотвращена в 4:45. В Израиле готовятся к жесткому ответу со стороны Хезболлы.



США отправили председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна на Ближний Восток для координации превентивного удара.



Браун в настоящий момент находится в Иордании откуда координирует совместные усилия по предотвращению атак.



