



Превентивный удар Израиля по Хезболле. Что известно на настоящий момент





"Ответ Хезболлы на ликвидацию Фуада Шукра начался, но ЦАХАЛ был готов. Пресс-представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Даниэль Хагари, сообщил утром 25 августа незадолго до 05:00, что армия нанесла превентивный удар по районам из которых Хезболла планировала запускать ракеты и снаряды по территории Израиля.



Хагари подчеркнул в своем заявлении, что атака террористической организации ожидается "в ближайшее время", а на юге Ливана поступили сообщения о десятках ударов ЦАХАЛа, направленных на ее срыв. По данным New York Times, "в ходе превентивной атаки Израиль поразил установки, которые должны были открыть огонь в 5:00 утра, и все цели были уничтожены".



Около 45 минут после заявления Хагари и через полчаса после 05:00 были активированы сирены, предупреждающие о ракетном обстреле и проникновении летательных аппаратов в ряд населенных пунктов в Галилее, включая Мерон, Неве Зив и Абдон около Нагарии. Впоследствии радиус расширился, и сирены сработали также в Акко и Эйн Ха Мифрац, а жители района сообщили о перебоях с электричеством вследствие поражения линии высокого напряжения. К 06:00 сирены были активированы также на Голанах и в районе Цфата и Маалот. На данный момент сообщается об одном легком ранении осколками в Акко, которое произошло около 05:50.



В свете заявления ЦАХАЛа, жителям Галилеи и Голан было заранее приказано находиться вблизи защищенных зон, и поступали сообщения о активной деятельности военной авиации в небе региона и звуках взрывов. К 06:10 было зафиксировано около 150 запусков в сторону Израиля, зафиксированы попадания и десятки перехватов.



ЦАХАЛ продолжает непрерывно атаковать юг Ливана. Превентивная атака ЦАХАЛа была одобрена на совещаниях, прошедших этой ночью, и в настоящее время премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант остаются в штабе в Кирия и управляют ситуацией из бункера. ЦАХАЛ действует самостоятельно, но в координации с армией США. Тем временем, министр обороны Галант объявил о "особом положении" в тылу на ближайшие 48 часов, и политико-военный кабинет созван на обсуждение в 07:00.



Галант переговорил с министром обороны США Ллойдом Остином и сообщил, что они обсудили необходимость предотвращения региональной эскалации. Министр обороны проинформировал Остина, что "мы нанесли точечные удары в Ливане для устранения немедленной угрозы для граждан Израиля. Мы следим за событиями в Бейруте и намерены использовать все доступные средства для защиты наших граждан". Из офиса Галанта было сообщено, что "министр обороны сказал своему американскому коллеге, что система безопасности полна решимости защитить граждан Израиля и будет использовать все доступные средства для устранения немедленных угроз".



Примерно через час после начала атаки Хезболла в официальном заявлении сообщила, что это ответ на ликвидацию Фуада Шукра, и уточнила, что использовала большое количество беспилотников и ракет, которые были направлены на позиции, систему Железный купол и "военный объект", название которого будет объявлено позже.

После начала атаки Хезболлы Хагари сделал еще одно заявление, в котором сообщил, что новые указания командования тыла вводят ограничения на массовые мероприятия от Гуш-Дана на север. По его словам, можно идти на работу и заниматься учебной деятельностью, если это происходит в месте, откуда можно быстро добраться до стандартного защищенного помещения. "Военно-воздушные силы продолжают атаковать и устранять угрозы в Ливане", - сказал он. "Когда мы сказали, что сделаем все необходимое для защиты граждан Израиля, - мы это имели в виду", - добавил он.