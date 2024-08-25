



ЦАХАЛ: мы устраняем угрозу Хезболлы





Пресс-секретарь ЦАХАЛа в своем заявлении: “Мы продолжаем устранять угрозы и решительно атаковать террористическую организацию Хезболла”.



Хагари добавил: “Мы выполняем миссию по защите неба страны. Мы атакуем любую точку Ливана, чтобы устранить угрозы и нанести ущерб Хезболле”.



Хагари заявил, что ЦАХАЛ атакует “и к северу от Литани”.



Отвечая на вопрос корреспондента, почему атака ЦАХАЛа не началась раньше, Хагари ответил, что атака началась немедленно после того, как были выявлены конкретные признаки подготовки хезболлы к удару по северу и центру страны.