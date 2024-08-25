



Дензел Вашингтон не оставляет карьеру, но все меньше сценариев его привлекает

Двукратный обладатель премии “Оскар” Дензел Вашингтон дал интервью журналу Empire, в котором снова намекнул о возможном уходе из кино. Причина не в усталости и не в возрасте актера, а в том, что слишком мало интересных сценариев в Голливуде в последнее время. Единственное, что вдохновила актера на участие - это работа в “Гладиатор 2” режиссера Ридли Скотта, где 69-летний Вашингтон играет роль Макринуса.



Говоря о проекте, легендарный актер выразил отсутствие интереса к кинопроизводству, заявив, что фильм о гладиаторе с мечом был одной из немногих ролей, которая заставляла его работать еще активнее в последнее время.



“Мне осталось сделать совсем немного фильмов, которые мне интересны, и мне приходится черпать вдохновение у режиссера, а Ридли меня невероятно вдохновил”, — рассказал Вашингтон изданию Empire о том, почему он согласился присоединиться к долгожданному сиквелу “Гладиатора” .



Продюсер и режиссер, которого по праву считают одним из лучших актеров своего поколения, не стал раскрывать, сколько еще ролей его ждет в будущем.



