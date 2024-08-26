



Наводнение в Бангладеш: 20 погибших, 5 млн пострадавших

По меньшей мере 20 человек погибли и более 5,2 миллиона человек пострадали в Бангладеш в результате наводнений, вызванных непрекращающимися муссонными дождями и вышедшими из берегов реками, сообщили официальные лица.



Из-за наводнения многие люди оказались изолированными и остро нуждаются в еде, чистой воде, лекарствах и сухой одежде, особенно в отдаленных районах, где заблокированные дороги затрудняют спасательные работы и оказание помощи.



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Главный советник правительства Мохаммад Юнус заявил в телевизионном обращении, что администрация приняла все необходимые меры для обеспечения скорейшего возвращения к нормальной жизни пострадавших от наводнения.

