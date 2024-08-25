



Северная Корея выпустила ядерное предупреждение США

Представитель МИД Северной Кореи предупредил, что обновление ядерной политики США окажет "негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности и систему ядерного разоружения", сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.



ТАСС сообщило, что представитель МИД Северной Кореи, которого цитирует государственное Корейское центральное телеграфное агентство, обвинил США в "одержимости обеспечением одностороннего ядерного превосходства".



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Представитель добавил, что "шаг по обновлению ядерной политики США — страны, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, — окажет существенное негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности и систему ядерного разоружения".

