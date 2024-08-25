



Сноуден гневно отреагировал на арест Дурова

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил возмущение арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции.



По его словам, задержание предпринимателя представляет собой "унижение" французов и всего мира.



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Сноуден подчеркнул, что арест Дурова представляет собой посягательство на базовые права человека на свободу слова.



"Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня захвата заложников в качестве способа получения доступа к личным сообщениям. Это унижает не только Францию, но и весь мир", - возмутился он.