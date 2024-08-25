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Сноуден гневно отреагировал на арест Дурова
25.08.2024 23:28 Алина Груднева

Сноуден гневно отреагировал на арест Дурова

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил возмущение арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

По его словам, задержание предпринимателя представляет собой "унижение" французов и всего мира.

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Сноуден подчеркнул, что арест Дурова представляет собой посягательство на базовые права человека на свободу слова.

"Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня захвата заложников в качестве способа получения доступа к личным сообщениям. Это унижает не только Францию, но и весь мир", - возмутился он.

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