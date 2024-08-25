



В Украине объяснили панику в РФ из-за ареста Дурова

В российских спецсужбах и Генштабе запаниковали из-за ареста Павла Дурова во Франции, поскольку его мессенджер Telegram использовался для координации работы военных и агентов РФ за рубежом.



Такое пояснение предоставил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.



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По его словам, Дурова задержали буквально спустя неделю после того, как тот безуспешно добивался тайной встречи с Владимиром Путиным в Баку.



Панику у россиян Коваленко объяснил также тем, что мессенджер может оказаться под контролем западных стран, а агентурная сеть РФ в Европе из-за этого "обвалится".