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В Украине объяснили панику в РФ из-за ареста Дурова
25.08.2024 21:30 Алина Груднева

В Украине объяснили панику в РФ из-за ареста Дурова

В российских спецсужбах и Генштабе запаниковали из-за ареста Павла Дурова во Франции, поскольку его мессенджер Telegram использовался для координации работы военных и агентов РФ за рубежом. 

Такое пояснение предоставил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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По его словам, Дурова задержали буквально спустя неделю после того, как тот безуспешно добивался тайной встречи с Владимиром Путиным в Баку. 

Панику у россиян Коваленко объяснил также тем, что мессенджер может оказаться под контролем западных стран, а агентурная сеть РФ в Европе из-за этого "обвалится".

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