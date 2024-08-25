



Трамп высказался после превентивных ударов Израиля по "Хезболле"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, высказался в сети Х относительно превентивных ударов Израиля по "Хезболле", которые были нанесены утром, 25 августа.



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"Кто ведет переговоры за нас на Ближнем Востоке? Бомбы падают повсюду! Сонный Джо спит на пляже в Калифорнии, жестоко изгнанный демократами, а товарищ Камала совершает предвыборный автобусный тур с Тампоном Тимом, ее действительно неудачным кандидатом на пост вице-президента. Давайте не допустим Третьей мировой войны, потому что именно к ней мы и направляемся"!

