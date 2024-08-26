



Баскова чуть не постигла судьба Долиной из-за мошенников

"Золотой голос" России Николай Басков чуть не стал жертвой мошенников, как и его коллега "по цеху" Лариса Долина.



По данным "СтарХит", певец признался, что у него вымогали 9,8 млн рублей, якобы на помощь Курску.



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"Ровно неделю назад меня пытались обмануть на таком высоком уровне. Но у меня-то чуйка! Позвонили из Кремля и сказали, что меня ищет Дмитрий Козак. Дали телефон, сказали "срочно". Я перезвонил, там был голос, похожий на Козака. Потом мне приходит счет из “Райфайзен Банка”, надо перечислить 9,8 миллиона, указать, что это "медицинские услуги", - рассказал он.



По словам Баскова, он решил все перепроверить и выяснил, что это были мошенники.



"Мы иногда доверчивые очень, понимаете? Артисты ж они, как дети. Вы так не попадитесь. Представляете, вот, вам так начальник позвонит. Вы начальнику откажете? Нет, конечно", - подытожил он.