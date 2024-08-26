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Мадонна отдохнула с молодым бойфрендом в Италии
26.08.2024 01:26 Алина Груднева

Мадонна отдохнула с молодым бойфрендом в Италии

Легендарная американская певица Мадонна отлично провела время с 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом в Риме.

Знаменитость опубликовала соответствующие фото на своей странице в социальной сети Instagram.

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В Италию Мадонна поехала, чтобы отпраздновать свое 66-летие. Время с ней проводил не только Моррис, но и друзья, а также сын Рокко, у которого тоже было недавно день рождения. С бойфрендом певица погуляла по красочным историческим местам.

"Идеальное завершение замечательного празднования дня рождения с друзьями и семьей! Ciao Italia",  - подписала Мадонна под фото.
 

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