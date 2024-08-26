



Мадонна отдохнула с молодым бойфрендом в Италии

Легендарная американская певица Мадонна отлично провела время с 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом в Риме.



Знаменитость опубликовала соответствующие фото на своей странице в социальной сети Instagram.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В Италию Мадонна поехала, чтобы отпраздновать свое 66-летие. Время с ней проводил не только Моррис, но и друзья, а также сын Рокко, у которого тоже было недавно день рождения. С бойфрендом певица погуляла по красочным историческим местам.



"Идеальное завершение замечательного празднования дня рождения с друзьями и семьей! Ciao Italia", - подписала Мадонна под фото.

