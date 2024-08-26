Новости » Политика
Южная Корея усовершенствует схему сертификации аккумуляторов электромобилей
26.08.2024 04:30 MIGnews.com

Южная Корея усовершенствует схему сертификации аккумуляторов электромобилей

Правительство Южной Кореи и правящая партия договорились ускорить программу сертификации аккумуляторов электромобилей, поскольку власти стремятся снизить обеспокоенность общественности по поводу безопасности после серии пожаров с участием электромобилей.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Правительство запустит схему сертификации аккумуляторов в октябре, раньше запланированного срока, чтобы гарантировать безопасность аккумуляторов для электромобилей, сообщил журналистам Хан Зииа, представитель Партии народной власти.

Правительство также согласилось потребовать от автопроизводителей, работающих в стране, идентифицировать аккумуляторы, используемые в их электромобилях.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы