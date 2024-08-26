



Южная Корея усовершенствует схему сертификации аккумуляторов электромобилей

Правительство Южной Кореи и правящая партия договорились ускорить программу сертификации аккумуляторов электромобилей, поскольку власти стремятся снизить обеспокоенность общественности по поводу безопасности после серии пожаров с участием электромобилей.



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Правительство запустит схему сертификации аккумуляторов в октябре, раньше запланированного срока, чтобы гарантировать безопасность аккумуляторов для электромобилей, сообщил журналистам Хан Зииа, представитель Партии народной власти.



Правительство также согласилось потребовать от автопроизводителей, работающих в стране, идентифицировать аккумуляторы, используемые в их электромобилях.

