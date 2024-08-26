



Популярная китайская видеоигра попыталась контролировать игроков

Антропоморфная обезьяна и кампания против "феминистской пропаганды" всколыхнули сообщество любителей видеоигр после выхода самой успешной китайской игры всех времен.



Многие игроки были в ярости после того, как компания, стоящая за Black Myth: Wukong, отправила им список тем, которых следует избегать во время трансляций игры, включая "феминистскую пропаганду, фетишизацию и другой контент, провоцирующий негативный дискурс".



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Тем не менее, всего за 24 часа после релиза игра стала второй по популярности на стриминговой платформе Steam, собрав более 2,1 миллиона одновременных игроков и продав более 4,5 миллионов копий.



Игра, основанная на классическом китайском романе XVI века "Путешествие на Запад", рассматривается как редкий пример того, как популярные СМИ транслируют "китайские истории" на международной арене.

