



Иранские хакеры, взломавшие предвыборную кампанию Трампа – очень опытные

Иранская хакерская группа, взломавшая кампанию кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, известна тем, что устанавливает на мобильные телефоны своих жертв программное обеспечение для слежки, позволяющее им записывать звонки, красть текстовые сообщения и бесшумно включать камеры и микрофоны, сообщают исследователи и эксперты, следящие за деятельностью группы.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Известные как APT42 или CharmingKitten в сообществе исследователей кибербезопасности, обвиняемые иранские хакеры, как широко распространено мнение, связаны с разведывательным подразделением внутри иранских военных, известным как Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции или IRGC-IO. Их появление на выборах в США заслуживает внимания, сообщили источники Reuters, из-за их агрессивного шпионского подхода против высокоценных целей в Вашингтоне и Израиле.

