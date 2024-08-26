



Коммунисты Италии опубликовали список 150 евреев, с которыми необходимо бороться

Большой антисемитский скандал накрыл Италию, после того как “Новая коммунистическая партия” опубликовала список евреев, израильтян и граждан Италии, включая политиков, журналистов, интеллектуалов и бизнесменов, назвав их “сионистскими агентами в стране, которых необходимо осудить и с которыми необходимо бороться” из-за их предполагаемой поддержки и сотрудничества с Израилем.



В “Сионистские организации и агенты в Италии” входят более 150 имен персоналий и компаний, недвижимость, инвестиционный сектор, израильские представительства компаний в сфере технологий и военной сферы, такие как Elbit.



К “Сионистам в политических партиях или представители общественных организаций, активно поддерживающих сионистское государство Израиль”, относятся по мнению коммунистов бывшая журналистка и нынешний политик Эстер Миели, бывший посол Италии в Израиле Луиджи Маттиоло и бывший президент Еврейской общины Рима Риккардо Пачифичи.



“Сионисты в медиа и культурных сферах, которые поддерживают или продвигают сионистское государство в Италии", представляя длинный список известных общественных деятелей. К ним относятся многочисленные журналисты, такие как Маурицио Молинари, который в последние месяцы подвергался многочисленным нападениям за то, что был евреем и выступал за Израиль, и Эмануэла Двири, израильско-итальянская журналистка и мать Йони Двири, израильского солдата, убитого в Ливане, что побудило ее присоединиться к движению “Четыре матери”. В списке также названы президент еврейской общины Италии Ноэми Ди Сеньи, а также главный раввин еврейской общины Рима Риккардо Ди Сеньи и ряд других еврейских раввинов и журналистов.



Появление этого списка было объяснено коммунистами, как ответная мера на якобы “клеветническую кампанию” шеф-повара Рубио, видной фигуры, которая попала в заголовки газет с 7 октября своими резкими антисемитскими и антиизраильскими высказываниями. Известный своими крайними взглядами на Израиль и поддержкой палестинцев, шеф-повар Рубио, настоящее имя которого Габриэле Рубини, недавно получил от итальянского суда приказ удалить подстрекательские посты против евреев и Израиля из своих социальных сетей и заплатить существенный штраф за любой неудаленный пост.



Публикация “еврейского списка” была встречена почти всеобщим осуждением во всем политическом спектре Италии и в местных СМИ.



Еврейская община Рима также самым решительным образом осудила список, заявив: “Этот черный список является еще одним тревожным признаком возрождения антисемитизма, который все больше поднимает голову и голос, а также уровень своей угрозы”.





