



Редкое заболевание Роберта Ф.Кеннеди-младшего

Роберт Кеннеди-младший недавно попал в центр внимания , объявив о своем выходе из президентской гонки 2024 года и переключении своей поддержки на Дональда Трампа.



Изменение политической позиции Кеннеди было неожиданным, особенно с учетом его давней позиции демократа и глубоких корней его семьи в Демократической партии.



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С самого начала выборов РФК-младший оказался в центре внимания по нескольким причинам: из-за его причудливых анекдотов и признаний , а также из-за продолжающейся борьбы с редким неврологическим расстройством, спастической дисфонией , которое на протяжении многих лет существенно повлияло на его голос.



Кеннеди страдает спастической дисфонией — редким неврологическим заболеванием, при котором аномалия в нейронной сети головного мозга влияет на голосовые связки .



Это состояние заставило Кеннеди перейти от любви к своему голосу к чувству "сожаления" ко всем, кому приходится его слушать , сообщает LA Times . В телефонном интервью Times он сказал:



"Мне жаль людей, которым приходится меня слушать".



Это не первый раз, когда Кеннеди обсуждает свое состояние. 70-летний мужчина рассказал, что его голос начал ухудшаться, когда ему было около 40 лет , когда ему поставили диагноз "спазматическая дисфония".



Кеннеди назвал свой голос "ужасным", но заверяет, что физически он его не выводит из себя . Вместо этого, чем больше он использует свой голос, тем сильнее он становится, несмотря на напряженный и сдавленный звук. Он объяснил:



"Мой голос действительно не устает. Это звучит просто ужасно. Но травма неврологическая, поэтому чем больше я использую голос, тем сильнее он становится. Если бы я мог звучать лучше, я бы это сделал".

