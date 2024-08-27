



РФ впервые атаковала украинские подстанции кассетными ракетами - премьер Шмыгаль

26 августа во время массированной атаки Украины войска РФ впервые атаковали подстанции энергетики кассетными ракетами. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



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"Ударов ракетами раньше не было, потому что это экономически для врага было нецелесообразно. Вчера (26 августа - ред.) состоялись первые атаки ракетами - но это были ракеты с кассетными боеприпасами, не "кинжалы", - которыми атаковали наши распределительные подстанции", - заявил глава правительства, заверив при этом, что, несмотря на десятки запущенных россиянами ракет, Украина потеряла "очень небольшое" количество оборудования.



"Защитные сооружения в Украине для объектов энергетики разделены на три уровня. Первый - закрытие габионами от косвенного поражения. Второй уровень - монументальные железобетонные укрытия для трансформаторов и других энергообъектов, в частности для "гарантированной защиты" от дронов. Есть также экспериментальные проекты по объектам третьего уровня защиты - по планам, они имеют размер трех футбольных полей. Однако такие объекты очень дорогие, а их экономическая целесообразность непонятна", - отметил Шмыгаль.



Например, на шесть таких объектов надо 188 млрд грн. Такие деньги не готовы давать партнеры, тем более их нет в госбюджете, отметил глава правительства.



Сейчас, по словам Шмыгаля, уже построили большинство таких защитных сооружений возле энергообъектов. Этим занимается "Укрэнерго" и Госагентство по вопросам восстановления. Государство выделило на это десятки миллиардов гривен, говорит премьер.