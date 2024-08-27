Новости » Происшествия
Косатки чуть не потопили парусник возле испанского побережья
27.08.2024 16:40 Алина Груднева

Косатки чуть не потопили парусник возле испанского побережья

Косатки врезались в парусник возле испанского побережья, повредив его систему управления.

По данным информационного агентства Reuters, береговой охране пришлось отбуксировать судно Amidala.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Буксировку усложнила плохая погода. Сам процесс занял свыше пяти часов.

Парусником управляли граждане Бельгии. У женщины была повреждена рука в результате инцидента. Ее доставили в больницу на вертолете.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы