Косатки чуть не потопили парусник возле испанского побережья
Косатки врезались в парусник возле испанского побережья, повредив его систему управления.
По данным информационного агентства Reuters, береговой охране пришлось отбуксировать судно Amidala.
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Буксировку усложнила плохая погода. Сам процесс занял свыше пяти часов.
Парусником управляли граждане Бельгии. У женщины была повреждена рука в результате инцидента. Ее доставили в больницу на вертолете.