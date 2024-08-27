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Правительство Израиля проплатило кампанию в Google против UNRWA, - СМИ
27.08.2024 13:47 Алина Груднева

Правительство Израиля проплатило кампанию в Google против UNRWA, - СМИ

Израильское правительство проплатило рекламную кампанию в Google, чтобы опубликовать обвинения в адрес UNRWA, сотрудники которого участвовали в резне 7 октября.

Об этом сообщил американский ежемесячный журнал WIRED .

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Уточняется, что израильское консульство подтвердило эту информацию, однако отказалось предоставить дополнительные комментарии.

Оплаченная правительством реклама, в которой подробно излагаются обвинения в причастности БАПОР к терроризму, после поиска в Google «UNRWA USA», 27 августа 2024 г. (скриншот Google: использован в соответствии с пунктом 27a Закона об авторском праве)

Целью кампании было привлечение внимания потенциальных доноров агентства к его связи с ХАМАСом.

По словам представительницы агентства Джульетты Тума, реклама наносит ущерб репутации UNRWA.

"Они должны остановиться, и те, кто несет ответственность за этот саботаж, должны быть привлечены к ответственности. После окончания войны должно быть проведено много мероприятий с такими компаниями, как Google. Им есть за что ответить",  - возмутилась она.

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