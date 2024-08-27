



Правительство Израиля проплатило кампанию в Google против UNRWA, - СМИ

Израильское правительство проплатило рекламную кампанию в Google, чтобы опубликовать обвинения в адрес UNRWA, сотрудники которого участвовали в резне 7 октября.



Об этом сообщил американский ежемесячный журнал WIRED .



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что израильское консульство подтвердило эту информацию, однако отказалось предоставить дополнительные комментарии.







Целью кампании было привлечение внимания потенциальных доноров агентства к его связи с ХАМАСом.



По словам представительницы агентства Джульетты Тума, реклама наносит ущерб репутации UNRWA.



"Они должны остановиться, и те, кто несет ответственность за этот саботаж, должны быть привлечены к ответственности. После окончания войны должно быть проведено много мероприятий с такими компаниями, как Google. Им есть за что ответить", - возмутилась она.