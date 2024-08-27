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Трамп выпустит новую книгу
27.08.2024 13:25 Алина Груднева

Трамп выпустит новую книгу

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп собирается выпустить новую книгу.

Она получит название "Спасите Америку".

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"На следующей неделе у меня выходит фантастическая новая книга "Спасите Америку". Я вручную отобрал все фотографии, от моего времени в Белом доме до нашей нынешней третьей кампании по выборам президента США", - сообщил он.

По словам Трампа, его книгу "обязательно" необходимо прочитать для изучения истории.

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