Группа Oasis объявила о воссоединении для проведения концертного тура
Популярная британская группа Oasis объявила о воссоединении для проведения концертного тура.
Серия выступлений состоится летом 2025 года в Великобритании.
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Группа распалась после конфликта между двумя братьями-основателями 15 лет назад.
Теперь коллектив воссоединится для проведения 14 концертов по всей Британии. Продажа билетов стартует уже 31 августа.
“This is it, this is happening”— Oasis (@oasis) August 27, 2024
Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)
Dates:
Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July
Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July
London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August
Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb