



Группа Oasis объявила о воссоединении для проведения концертного тура

Популярная британская группа Oasis объявила о воссоединении для проведения концертного тура.



Серия выступлений состоится летом 2025 года в Великобритании.



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Группа распалась после конфликта между двумя братьями-основателями 15 лет назад.



Теперь коллектив воссоединится для проведения 14 концертов по всей Британии. Продажа билетов стартует уже 31 августа.