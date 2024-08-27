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Группа Oasis объявила о воссоединении для проведения концертного тура
27.08.2024 12:32 Алина Груднева

Группа Oasis объявила о воссоединении для проведения концертного тура

Популярная британская группа Oasis объявила о воссоединении для проведения концертного тура.

Серия выступлений состоится летом 2025 года в Великобритании.

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Группа распалась после конфликта между двумя братьями-основателями  15 лет назад.

Теперь коллектив воссоединится для проведения 14 концертов по всей Британии. Продажа билетов стартует уже 31 августа.

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