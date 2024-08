Популярная британская группа Oasis объявила о воссоединении для проведения концертного тура.



Серия выступлений состоится летом 2025 года в Великобритании.



Группа распалась после конфликта между двумя братьями-основателями 15 лет назад.



Теперь коллектив воссоединится для проведения 14 концертов по всей Британии. Продажа билетов стартует уже 31 августа.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb